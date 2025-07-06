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Kartalkaya yangın faciası davası yarın başlıyor: Bin 998'er yıl hapis cezası isteniyor

Türkiye'yi kahreden Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin yargılama süreci yarın günü başlıyor. 133 kişinin yargılanacağı davada 13 sanık için bin 998'er yıl hapis cezası talep ediliyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 10:13

’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangına ilişkin açılan davada ilk duruşma, yarın Bolu 1. Ağır Mahkemesi'nde görülecek. Davada, toplamda 32 sanık yargılanacak.

13 SANIK İÇİN 1998 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede otel sahipleri ve yöneticileri dahil 13 sanık hakkında her bir ölüm ve yaralanma için ayrı ayrı olmak üzere "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 1998 yıla kadar hapis cezası istenirken, aralarında teknik personel, kamu görevlileri ve firma çalışanlarının da bulunduğu 19 sanık hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kartalkaya yangın faciası davası yarın başlıyor: Bin 998'er yıl hapis cezası isteniyor

LİSENİN SPOR SALONU, DURUŞMA SALONUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dava dosyasının kapsamı ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle, Bolu Adliyesi’ndeki duruşma salonlarının yetersiz kalacağı öngörüldü. Bu nedenle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nu geçici duruşma salonuna dönüştürdü. 700 kişilik kapasiteye sahip salonda güvenlik kameraları kuruldu, aydınlatma ve elektrik altyapısı yenilendi, jeneratör ve UPS sistemleri eklendi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) altyapısı oluşturulan salona UYAP bağlantısı için internet hattı da çekildi. Akustik düzenlemeler için zemin halıyla kaplandı ve modern ses sistemleri kuruldu. Duruşmalar için 14 gün süre ayrıldı.

Kartalkaya yangın faciası davası yarın başlıyor: Bin 998'er yıl hapis cezası isteniyor

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, yangının çıkışına, hızla yayılmasına ve facianın boyutlarına dair ayrıntılı teknik tespitler yer aldı.

Olayın 03.17'de otelin dördüncü katındaki restoranda bulunan elektrikli ızgaranın (grill plate) iç haznesinde çıkan küçük bir parlamayla başladığı, alevlerin çöp kovası ve LPG hortumuna sıçraması sonucu yangının birkaç dakika içinde kontrol edilemez hale geldiği ifade edildi. LPG gazının tutuşmasıyla birlikte 03.26’da şiddetini artırdı.

Yangının hızla büyümesine, tavanlarda kullanılan vernikli OSB panellerin ve ahşap kaplamaların neden olduğu; mutfak personelinin otoparka açılan kapıyı açık bırakmasının da yangının yayılmasını kolaylaştırdığı belirtildi. Yapısal eksiklikler arasında, kaçış merdivenlerinin yetersizliği, gaz tahliye sisteminin olmayışı, acil durum anons sisteminin bulunmaması ve yangın algılama sistemlerinin çalışmaması öne çıktı. Ayrıca, personelin yangına müdahale konusunda eğitimsiz olduğu, yangın tatbikatlarının yapılmadığı, kaçış levhaları ve yönlendirmelerin eksik olduğu tespit edildi.

Tüm bu eksiklikler nedeniyle yangın sırasında çıkan zehirli gazların hızla üst katlara ulaştığı ve otelde kalan kişilerin büyük bölümünün kaçış imkânı bulamadan hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kartalkaya yangın faciası davası yarın başlıyor: Bin 998'er yıl hapis cezası isteniyor

SORUMLULAR KİM?

İddianamede, otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile yöneticiler Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer ve Mehmet Salun'un teknik altyapıyı oluşturma, yangın güvenliğini sağlama ve önlem alma konularında ihmali bulunduğu belirtildi.

Ayrıca Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar, otelin teknik ve idari personeli ile LPG bakım görevlileri, iş güvenliği uzmanları ve sertifikasyon firması çalışanları da iddianamede sorumlu olarak gösterildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Grand Kartal otel'de kaç kişi öldü?
Yangında toplam 78 kişi hayatını kaybetti ve 36'sının çocuk olduğu kayıtlara geçti. Ölenlerden en az dördü "panik içinde" binadan atlayanlardı. Biri ağır olmak üzere 51 kişi yaralı olarak kurtulmuştur. Aynı aileden birçok kişi de ölenler arasındaydı.
ETİKETLER
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