Kartalkaya yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta!

31 Ocak 2025 14:34 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:15

Bolu Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otelin ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu. Süreç sona erene kadar otelde herhangi bir işlem yapılmayacak.

Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: 'Bu zamana kadar hiç görmedik'

Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: 'Bu zamana kadar hiç görmedik'

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciaya neden oldu. 78 kişiye mezar olan faciada otelin ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu. Hukuki süreç devam edene kadar binaya herhangi bir idari işlem yapılmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

"BİNAYA İDARİ İŞLEM YAPILMAYACAK"

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."