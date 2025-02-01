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Kartalkaya'da 'Hatıraya hakaretten' 3. tutuklama!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Şubat 2025 16:12 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:18

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri telefonla arayarak hakaret ettiği belirlenen, 18 yaşından küçük 3 şüpheliden, M.Ç.'nin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 2 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Kartalkaya'da 'Hatıraya hakaretten' 3. tutuklama! - 1. Resim

1 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL ŞARTI

Hakimlik, otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen M.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartalkaya'da 'Hatıraya hakaretten' 3. tutuklama! - 2. Resim

TUTUKLAMA SAYISI 3'E ÇIKTI

28 Ocak'ta da 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece tutuklananların sayısı 3'e çıktı.

Şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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