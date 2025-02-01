Kartalkaya'da 'Hatıraya hakaretten' 3. tutuklama!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

01 Şubat 2025 16:12 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:18

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri telefonla arayarak hakaret ettiği belirlenen, 18 yaşından küçük 3 şüpheliden, M.Ç.'nin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 2 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi