Kartalkaya'daki otel faciasında tutuklanan aşçının ifadesi ortaya çıktı! 'Yangın tüpü yoktu'

31 Ocak 2025 15:36 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:43

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında Grand Kartal Otel'in aşçısı Faysal Yaver'in ifadesi ortaya çıktı. Yangını ilk görenlerden biri olduğunu söyleyen Yaver, bina dışına çıkana kadar yangın alarmı ve uyarıcı mekanik sesin çalışmadığını, insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını söyledi. İşte detaylar...

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın yangınında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından gözaltına alınan 28 kişiden 19’u tutuklanırken, 9 kişi serbest bırakıldı.

"YANGIN TÜPÜNE DENK GELMEDİM"

Yangının ilk çıktığı esnada kahvaltı hazırlamak için 4'üncü kattaki mutfakta bulunan aşçı Faysal Yaver'in de ifadesi ortaya çıktı. Tutuklu bulunan aşçı Faysal Yaver'in ifadesinde, "Yangını gördükten dışarı çıkana kadar ki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf Usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu. Yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık." dedi.

"BENİM BU OLAYDA HERHANGİ BİR KUSURLU EYLEMİM YOK"

Yaver ifadesine şöyle devam etti "Benim tek görevim, geceden sabaha kadar kahvaltı hazırlamaktır. Benim bu olayda herhangi bir kusurlu eylemim yoktur. Sadece yangını önce görenlerden biriyim. Zaten ilk biz bağırmaya başladık. Elimden geldiğince otelde çalışan görevlilere ve kalan insanlara yardımcı olmaya çalıştım" dediği öğrenildi.