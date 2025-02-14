Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu Iriç

Kartalkaya'daki otel yangını komisyonunu üyeleri belli oldu

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle incelenmesi ve benzer olayların önlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonun başkanlığına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok getirildi. Çeşitli partilerden milletvekillerinin yer aldığı komisyon, ilgili kurumların sorumluluklarını tespit ederek gerekli önlemleri belirleyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Resmi Gazete
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 03:21
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 03:28

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 keşinin ölümüyle sonuçlanan faciayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin 14 Şubat kararıyla Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu.

Türkiye'yi derinden sarsan yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oldu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak Komisyon Başkanvekili, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver Komisyon Sözcüsü, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da Katip Üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri, şu şekilde; AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP'den Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Çorabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, DEM Parti'den Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, MHP'den Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Partiden Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve Yeni Yol Partisinden Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar.

Sıkça Sorulan Sorular

BOLU KARTALKAYA YANGININDA KAÇ ÇOCUK ÖLDÜ?
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı? Bolu Kartalkaya’da yanan otel ile ilgili son gelişmeler
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ünlü profesör ve kızı da hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.