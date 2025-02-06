Kartalkaya'daki yangın faciasında İl Özel İdaresi’nden iki isim tutuklandı! 

06 Şubat 2025 00:31 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 00:36

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece, faciaya ilişkin tutuklu bulunan kişi sayısı 21'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya yangını üzerinden turizmcilere tepki: Tek bir kişi bile atlamadan hesap verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya yangını üzerinden turizmcilere tepki: Tek bir kişi bile atlamadan hesap verecek

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı. Böylece yangınla ilgili tutuklanan kişi sayısı 21 oldu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bugüne kadar toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiye işlerinden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI!

Soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde gözaltına alınan Köstereli ve Bal, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan iki isim, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Köstereli ve Bal’ın tutuklanmasına karar verdi. Alınan kararın ardından iki isim cezaevine gönderildi. Yangına ilişkin tutuklanan kişi sayısı böylece 21’e ulaştı.