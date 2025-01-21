Kartalkaya'daki yangında eski Galatasaraylı sporcu Mehmet Cem Doğan ve ailesi hayatını kaybetti!

21 Ocak 2025 19:44 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 19:46

Galatasaray Spor Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında Galatasaray Kürek Şubesinin eski sporcusu Mehmet Can Doğan ve ailesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kartalkaya'daki otel yangınında eski Galatasaraylı sporcu Mehmet Cem Doğan ve ailesi yangında hayatında kaybetti. 66 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Galatasaray​ Spor Kulübü Kürek Şubesi'nden yapılan açıklamada başsağlığı mesajı yayımlandı.

GALATASARAYLI ESKİ SPORCU HAYATINI KAYBETTİ!

Galatasaray Spor Kulübü Kürek Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın​ sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇELİ SPORCU DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Fenerbahçe Kulübü, 2014 doğumlu sporcularından Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

66 CAN KAYBI, 51 YARALI

Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdüğü aktarıldı.