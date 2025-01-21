Kartalkaya'daki otelde ailesiyle tatildeydi! Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'den haber alınamıyor

21 Ocak 2025 12:18 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:45

Bolu Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'den haber alınamıyor.

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde başlayan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Otelin restoran bölümünde çıkan yangın kısa sürede tüm otele yayıldı. Yangın faciasına uykularında yakalanan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Otel tahliye edildi, yangın ise saatler sonra söndürüldü.

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Öte yandan yanan Grand Kartal otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre yakınları çevre hastanelerde de Nedim Türkmen ile ilgili herhangi bir iz bulamadı.