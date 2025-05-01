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 | Bengül Arıca

Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte facianın başladığı an!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının başladığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının kahvaltılık kızartmaları hazırlamak için açık bırakılan ‘grill plate’ cihazından çıktığı belirlenirken yangın anında mutfak personelinin, mutfakta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmediği, dumanları görünce alanı terk ettiği görüldü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 12:50

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başladığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.

Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte facianın başladığı an!

YANGIN "GRİLL PLATE" CİHAZINDAN ÇIKTI

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi. Cihazın iç kısmında bulunan ve solvent içeren temizlik maddesinin aşırı ısınmadan dolayı eridiği, yağlarla karışarak zemine aktığı ve ardından çöp kutusuna ulaşıp alevlenerek yangının büyümesine neden olduğu kaydedildi.

Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte facianın başladığı an!

"KONTROL EDİLEBİLİR BÜYÜKLÜKTE YAKLAŞIK 6 DAKİKA DEVAM ETMİŞTİR"

Bilirkişi raporunda yangının başlama anlarına ilişkin, "Grill Plate üzerinde ayar düğmesi ile sıcaklık kontrolünü sağlayan termostat, set edildiği değere (300 derece yüzey tanımlı ulaşılabilir yüzey sıcaklığı ve doğal olarak çok daha yüksek direnç teli sıcaklığı) ulaşıldığı ve termostatlardan biri bozuk olduğundan dolayı da aşırı ısınmasına karşı devreye girmemiş ve kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam etmiştir, Aşırı ısınmaya bağlı toplama kabında bulunan yağda aşırı ısınma ve buharlaşma başlamıştır. Kamera görüntülerinde taşıyıcı sehpa ile ahşap dekorasyon arasından net olarak küçük bir parlama ile yağ buharının iç haznede alev aldığı görülmektedir. Yanma, yağ haznesi kaynaklı olarak kontrol edilebilir büyüklükte yaklaşık 6 dakika devam etmiştir" denildi.

Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte facianın başladığı an!

GÜVENLİK EKSİKLİKLERİ

Bilirkişi raporunda yangının başladığı alanda ciddi güvenlik eksikliklerine de dikkat çekildi. Restoranın show kısmında davlumbazlarda otomatik söndürme sistemi bulunmadığı, tavanda duman veya ısı dedektörü yer almadığı ve görünür alanda yangın tüpünün olmadığı ifade edildi. Sadece sol kolonda bir adet tüp bulunduğu, ancak hiçbir personelin bu tüpü hatırlamadığı belirtildi.

Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte facianın başladığı an!

FACİANIN BAŞLADIĞI AN KAMERADA

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, grill cihazının alev aldığı, kısa sürede tüm restoranın dumanla kaplandığı ve alevlerin mutfak bölümüne ulaştığı görüldü. Kayıtlarda, mutfakta yerde bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale etmeden personelin panik içinde alanı terk ettiği anlar da yer aldı.

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#Restoran Yangını
#Gündem
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