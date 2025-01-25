Kartalkaya'nın ardından bu sefer de Uludağ'da otel yangını! Ekipler alarma geçti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

25 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:54

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 vayandaşımızın hayatını kaybederken 51 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi derinden etkileyen yangın faciasının ardından bu sefer de Bursa Uludağ'dan gelen yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi.