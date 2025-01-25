Kartalkaya'nın ardından bu sefer de Uludağ'da otel yangını! Ekipler alarma geçti
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 vayandaşımızın hayatını kaybederken 51 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi derinden etkileyen yangın faciasının ardından bu sefer de Bursa Uludağ'dan gelen yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. İhmallerlerin sıralandığı Kartalkaya'nın ardından bu kez de Uludağ'dan ihbar geldi.
ULUDAĞ'DAKİ YANGIN İHBARI EKİPLERİ HAREKTE GEÇİRDİ!
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'ın oteller bölgesinde iddiaya göre, otelin bacasından çıkan yoğun duman, odaların içine sızdı.
Hafta başında yaşanan otel faciasının zihinlerde hala taze olması nedeniyle panikleyen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı.
Konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.