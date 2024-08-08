Kaş açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

08 Ağustos 2024 20:18 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:22

Antalya Muğla sınırı açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyururken derinliği 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...