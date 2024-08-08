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Kaş açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 20:18 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:22
Kaş açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika deprem haberi... Akdeniz Kaş açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.07'deki sarsıntıya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu.

Antalya Muğla sınırı açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyururken derinliği 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Kaş açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi - 1. Resim

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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