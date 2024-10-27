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Kasaptan et çalıp, arkadaşlarını mangala götürdü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 09:12 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:19
Kasaptan et çalıp, arkadaşlarını mangala götürdü

Diyarbakır’da kasaptan et çalan şahıs, arkadaşlarını mangala götürdü. Daha bir çok hırsızlıktan dosyaları bulunan yaklaşık 10 şahıs, 'Çakmak Operasyonu' ile yakalandı.

Diyarbakır​ İl Emniyet​ Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kasaptan karkas et çalarak mangal yapan, gündüz vakti kamyon lastiğini yuvarlayıp götüren, kalabalıkta telefon ve tekerlekli sandalye çalan şüphelilerin peşine düştü.

Kasaptan et çalıp, arkadaşlarını mangala götürdü - 1. Resim

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bütün bilgileri toplayan ekipler, şahısların yakalanması için "Çakmak Operasyonu" düzenledi. Aralarında 45 ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen tekerlekli sandalye ise sahibine teslim edildi.

Kasaptan et çalıp, arkadaşlarını mangala götürdü - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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