Kasiyer Merve cinayetinde karar açıklandı! Katillerin hepsine ceza yağdı

07 Ekim 2024 15:21 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:22

Denizli'de çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı markette, sığınan bir kişiyi korumaya çalışırken öldürülen kasiyer Merve Acar'ın cinayetiyle ilgili açılan davada karar çıktı. Merve'nin doğum gününden bir gün sonra yapılan duruşmada 7 sanık ceza alırken, ceza indirimi uygulanmadı.

Denizli​'de 20 Ağustos 2023 tarihinde Pamukkale​ ilçesinde yaşanan olayda; kız meselesi nedeniyle tartışan Hasan S. (25) ve akrabası Yusuf S. (26) parkta buluşmaya karar verdi. Yusuf S., kız arkadaşı Buse Simay K. ve 5 arkadaşıyla birlikte parka geldi. Bunu gören Hasan S., elindeki bıçakla Yusuf S.'yi elinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak parkın karşısındaki markete sığındı. Bu sırada, Buse Simay K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S., markete yönelerek çeyiz parası biriktirmek için çalışan Merve Acar (25) ve markette saklanmaya çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Merve Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR...

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yusuf S. hakkında "kadına karşı kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18) ve Yusuf S.'nin kız arkadaşı Buse Simay K. (20) için de benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları istendi.

KATİLLERE CEZA YAĞDI

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tüfeği ateşleyen Yusuf S., Merve Acar'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Hasan S.'yi yaralamaktan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B. ve Buse Simay K., Hasan S.'ye karşı kasten öldürmeye teşebbüsten 13 yıl hapis cezası aldı. Tolga G. ise tüfek ateşlenmeden önce olay yerinden kaçtığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ancak kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası aldı.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki pişmanlık ifadelerini yetersiz buldu. Olayın ardından gerçek bir pişmanlık göstermediklerine kanaat getiren heyet, cezalarda indirim uygulamadı. Ayrıca, sanıkların önceki suçlardan aldıkları ertelenmiş cezaların açıklanması için ihbarda bulunulmasına karar verildi.