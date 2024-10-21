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Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ekim 2024 01:49 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 01:51
Kastamonu&#039;da korkunç olay! Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir şahıs, annesini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Kastamonu​'nun İhsangazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Eve giden komşular içeriden ses gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.

Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti - 1. Resim

EKİPLER KORUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İçeri giren polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti - 2. Resim

Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan, Özkan Gebeşoğlu'nun uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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