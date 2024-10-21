Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti

21 Ekim 2024 01:49 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 01:51

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir şahıs, annesini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Yenidoğan çetesi skandalına karışan iki hastanenin sahibi ifade verdi: Kaya bebeğin nasıl öldüğünü anlattı

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Kastamonu​'nun İhsangazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Eve giden komşular içeriden ses gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.

EKİPLER KORUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İçeri giren polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan, Özkan Gebeşoğlu'nun uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.