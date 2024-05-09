Kastamonu'da korkutan yangın! 2 ev kül oldu 

09 May 2024 00:19 - Güncelleme : 09 May 2024 00:22

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen olayda, Ayşe Yüksel ile Mehmet Yüksel’e ait iki evde yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı ilk belirlemelere göre anlaşılan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bozkurt ve İnebolu ilçelerinden itfaiye ekipleri ile orman ekipleri gönderildi.

İKİ EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Olay yerine gelen ekiplerin hummalı çalışması sonrası yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, Ayşe ve Mehmet Yüksel’e ait iki ev kullanılamaz hale geldi.