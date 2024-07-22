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Kastamonu'da orman yangını! Ekipler saatlerdir alevlerle mücadele ediyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 17:17 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:25
Kastamonu&#039;da orman yangını! Ekipler saatlerdir alevlerle mücadele ediyor

Kastamonu'da orman yangını çıktı. Çıkan yangında dumanlar gökyüzüne ulaşırken, ekiplerin havadan ve karadan devam ediyor.

Kastamonu'nun Alpagut köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede daha geniş bir alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına arazözlerle müdahale ediliyor. 

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Kastamonu'da orman yangını! Ekipler saatlerdir alevlerle mücadele ediyor - 1. Resim

"KÖYÜMÜZÜN CİĞERLERİ YANDI"

Yangına ilk müdahale eden vatandaşlardan Mustafa Haliloğlu, "2 kilometre mesafede dumanların çıktığını gördüm. Biz hemen arkadaşlarımızla yangın mahaline geldik. Ama elimizden gelen bir şey yoktu. Sağ olsun ekiplerimiz, helikopter yangına müdahale etti. Biz dal parçaları ile söndürmeye çalıştık ama mümkün değildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın şu an kontrol altına alınmış gibi. Köyümüzün ciğerleri maalesef yandı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kastamonu'da orman yangını! Ekipler saatlerdir alevlerle mücadele ediyor - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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