Kastamonu'da zehirlenme şüphesi! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Harmangirişi köyünde bir zehirlenme olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ve eşi Sultan S., Halil A. ve Mükerrem A. çiftinin evine misafirliğe gitti.

MİDE BULANTISI, BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ

Sohbet esnasında önce ev sahipleri ardından da misafir çift rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi belirtiler üzerine aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin kar yağışı nedeniyle güçlükle ulaştığı köydeki adresten alınan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Halil A. ve eşi Mükerrem A. Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

KARBONMONOKSİT GAZI

Evin alt katında çalıştırılan jeneratörün arıza yapması sonrası yandığı ve jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından vatandaşların zehirlendiği değerlendiriyor.