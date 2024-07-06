Kastamonu'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2'si çocuk çok sayıda yaralı var

06 Temmuz 2024 13:20 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 13:27

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen kazada; seyir halinde olan Erol Mut idaresindeki otomobil, kavşakta Numan Kale yönetimindeki Honda marka otomobille, ardından Sadık Temur idaresindeki otomobille çarpıştı.

Feci kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sadık Temur, Fatma Oral, Cemile Çalış, Sebahat Temur, Numan Kale, Hatice Sevindik, Ahsen Kale, Ömer Faruk Kale, İhsan Kale, Şennur Kale, Erol Mut ile Muhammet Fatih Mut yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibe sevk edildi. Kazazedelere ilk yardımı ise çevreden geçen diğer sürücüler ve fabrika çalışanları yaptı.

YARALILARDAN BİRİNİ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

JANDARMA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Öte yandan, bölgede polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kısa süre ulaşıma kapanan Kastamonu-İnebolu karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.