Kastamonu’daki olayda sır perdesi aralanıyor! Anneye ait cep telefonu bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cenazelerine ulaşılan anne ve oğlunun olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Denetimli serbestlik tedbiriyle Huriye Helvacı'nın eski eniştesi olan Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

KAYIP CEP TELEFONU BULUNDU

Yapılan incelemelerde Kastamonu'da dere yatağında ölü bulunan anneye ait cep telefonu da bulundu. Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor. Ayrıca anneye ait kayıp bir eşya da, son bulunan cep telefonuyla kalmamış oldu.

NE OLMUŞTU?

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarında bulunan evlerinden 2 Kasım günü ayrılmalarının ardından bir daha ulaşılamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, arama çalışmalarının 10'uncu gününde Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında bulundu.

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

