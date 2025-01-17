Katilini evinde misafir etti! Yaşlı kadınının korkunç ölümü!

17 Ocak 2025 08:34 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 08:37

Malatya'nın Darende ilçesinde 83 yaşındaki Emine G. isimli kadın, evine misafirliğe gelen akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaşlı kadının çığlıkları üzerine komşuların ihbarıyla eve gelen ekipler kapıyı açınca korkunç manzarayla karşılaştı. İşte detaylar...

Malatya​'nın kan donduran bir cinayet yaşandı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, İstanbul​'dan ailevi işleri için yakını 83 yaşındaki Emine G.'nin yanına gelen B.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşayınca yaşlı kadını bıçakla yaraladı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

B.K. gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak defin edilmek üzere Darende ilçesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.