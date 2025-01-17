Ankara'da dehşet ölüm! Erkek arkadaşıyla tartıştı kendini yola attı

17 Ocak 2025 04:53 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 04:57

Başkent’te Dumlupınar Bulvarı’nda yaşanan korkunç olayda, erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada araçtan atlayan 27 yaşındaki İ.Ö, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara’da yaşanan trajik bir olayda, tartıştığı erkek arkadaşının kullandığı araçtan atlayan 27 yaşındaki İ.Ö, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Dumlupınar Bulvarı’nda Ankara-Eskişehir istikametinde meydana geldi.

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI KENDİNİ YOLA ATTI

İddiaya göre, otomobilde yolculuk eden İ.Ö, araçtaki erkek arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından İ.Ö, seyir halindeki araçtan kendini dışarı attı. Başını asfalt zemine çarptıktan sonra yola savrulan genç kadına, aynı istikamette ilerleyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İ.Ö'nün erkek arkadaşı ve diğer aracın sürücüsü ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.