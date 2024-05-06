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06 May 2024 07:32 - Güncelleme : 06 May 2024 07:41

Kavga ihbarına giden polislere saldırdı

Kavga ihbarına giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir Bornova'da gece saatlerinde meydana gelen olayda kavga ihbarına giden polis ekipleri tarafları ayırarak olaya müdahale etti. Bu esnada kavgaya karıştığı öğrenilen E.O.D. (25), polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

POLİSE YUMRUK ATTI

Gözaltına alınacağı esnada kendisinin yanına giden bir polisin kaskına kafa atan E.O.D., daha sonra kendisine müdahale eden polislere de yumruklarıyla saldırdı. Polislere saldıran genç daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürülürken, saldırıya uğrayan polis memurlarının da kendisinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kavga ihbarına giden polislere saldırdı - 1. Resim

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kargaşa, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde E.O.D.'nin kendisine müdahale eden polislere direnmesi, polislerden birinin kaskına kafa atması ve diğerlerine yumruklarla karşılık verdiği anlar görüntülendi.

Öte yandan görüntülerde E.O.D.'ye polis ekiplerinin müdahale etmesi ve gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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