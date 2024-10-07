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Kavgaya iş makinesiyle daldı, ortalık savaş alanına döndü: 20 kişi yaralandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ekim 2024 14:25 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:25

İstanbul’da otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle komşular birbirine girdi. Çıkan kavgaya bir kişi iş makinesiyle birlikte daldı. Olayda 20 kişi yaralanırken yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

istanbul​ Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde yaşanan olayda; sokakta bulunan ceviz​ ağacından ceviz toplayan çocuklar, topladıkları cevizlerin park halindeki bir otomobilin üzerine düşürdü. Cevizlerin otomobilinin üzerine düştüğü gören araç sahibi, önce çocuklarla ardından aileleriyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, taraflar birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Kavgaya bir kişi iş makinesiyle daldı ve aracı kalabalığın üzerine sürdü. Bu sırada, park halindeki 4 araç zarar görürken, 20 kişi yaralandı.

Kavgaya iş makinesiyle daldı, ortalık savaş alanına döndü: 20 kişi yaralandı - 1. Resim

KAVGA​ ANI KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan arbede sırasında ağır yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, toplam yaralı sayısının hastaneye kendi imkanlarıyla gidenlerle birlikte 20 olduğu öğrenildi. Kavga anı ve iş makinesinin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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