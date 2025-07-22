Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye bu hafta Cezayir'den 'fön' rüzgarlarının etkisiyle gelen sıcak havanın etkisi altında olacak.

SICAKLIK REKOR SEVİYELERDE

Yurdun büyük bölümü çöl sıcaklarıyla adeta kavrulacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar sıcağın özellikle salı ve çarşamba günü rekor seviyelere ulaşacağına dikkat çekerek vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

2 BÖLGEDE SAĞANAK UYARISI

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.