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 | Onur Kaya

Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklık bugün rekor seviyelere ulaşacak. Afrika'dan gelen çöl sıcaklarının etkisiyle İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde ise sağanak etkili olacak. İşte 22 Temmuz Salı hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 07:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. bu hafta Cezayir'den 'fön' rüzgarlarının etkisiyle gelen sıcak havanın etkisi altında olacak.

Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

SICAKLIK REKOR SEVİYELERDE

Yurdun büyük bölümü çöl sıcaklarıyla adeta kavrulacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar sıcağın özellikle salı ve çarşamba günü rekor seviyelere ulaşacağına dikkat çekerek vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

2 BÖLGEDE SAĞANAK UYARISI

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BALIKESİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık
Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık
Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık
Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 37°C Parçalı bulutlu
  • ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 30°C Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kavurucu sıcak alarmı! Meteoroloji uyardı: Termometreler rekor kıracak

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
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'Fön' hava sıcaklığını artıracak! Meteoroloji uyardı: Termometre 46 dereceyi görecek
ETİKETLER
#türkiye
#sıcak hava dalgası
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#Hava Durumu
#Fen Rüzgarları
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