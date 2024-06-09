Kavurucu sıcaklar başladı, uzmanlardan uyarı gecikmedi: Komalık olmayın!

09 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 11:24

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Başta Akdeniz bölgesindeki iller olmak üzere birçok noktada termometreler 45 dereceyi aştı. Hal böyle olunca uzmanlardan uyarılarda gecikmedi.

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgaları hakkında uyarılarda bulundu.

SICAK HAVA DALGALARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Vatandaşların sıcak hava dalgalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, "Güneş çarpması, vücut ısısının 40 dereceyi aşması ve bunun sonucunda meydana gelen sıvı kaybı ile ortaya çıkan klinik bir durumdur. Bu durum, baş ağrısı, bulantı, kusma, şuur değişikliği ve komaya kadar gidebilen belirtilerle kendini gösterir. Ayrıca, hastalarda kızarıklık, cilt kuruluğu, ağrı ve bazen aşırı terleme de görülebilir. 65 yaş üstü kişiler, 5 yaş altı çocuklar, hamileler ve kronik hastalıkları olanlar, özellikle hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek yetmezliği ve kanser hastaları risk altındadır" ifadelerini kullandı.

"HASTA SERİN BİR YERE ALINARAK GİYSİLERİ GEVŞETİLMELİDİR"

Güneş çarpması durumunda hastaya şuuru kapalıysa kesinlikle bir şey yedirip içirmemeli, alkol koklatmamalı ve katı gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, "Hasta, öncelikle en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Sağlık kuruluşuna ulaştırılmadan önce ise hasta serin bir yere alınarak giysileri gevşetilmelidir. Şuuru açık olan hastalara sıvı desteği sağlanmalıdır. Ülkemizde güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, çıkılması gerekiyorsa sıvı alımına dikkat edilmesi, yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılması, terlemenin fazla olduğu saatlerde mineral alımına dikkat edilmesi ve uygun renk giysilerin seçilmesi önerilmektedir" diye konuştu.