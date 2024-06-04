Kara bulutlar dönüyor! Meteoroloji uyardı: Güneş gidecek, sağanak vuracak!

04 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:20

Türkiye de sıcaklık ölçümünün en yüksek olduğu şehir belli oldu! Alev alev yanıyoruz

Türkiye de sıcaklık ölçümünün en yüksek olduğu şehir belli oldu! Alev alev yanıyoruz

Tüm yurtta hava sıcaklığı etkisini artıyor. Birçok ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporuna göre; sıcak hava dalgasının iki gün daha yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

MGM'nin resmi sitesinden yayımladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda ise; 7 Haziran Cuma gününden itibaren sert esecek rüzgar serinletecek.

Yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda; sıcak hava dalgasının ülkenin iç bölgelerinde perşembe gününden itibaren yerini yağışlı hava bırakacağı öngörülüyor. Perşembe gününden itibaren etkili olacak olan sağanak yağışların 7 Haziran Cuma gününe kadar etkisini gösterecek.

"SICAKLIK 5-6 DERECE DÜŞECEK!"

Türkiye genelinin iki gün daha sıcak hava dalgasının etkisinde olacağını cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların düşmeye başlayacağını aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Cumadan itibaren poyraz Rusya tarafından eserek İstanbul'a, Marmaray'a, Karadeniz'e, İç Anadolu ve Ege'ye serinlik getirecek. Cuma-cumartesi hissedilen sıcaklık 5-6 derece düşecek. İstanbul'da rahat bir nefes alacak. İzmir ve Ege'de yaşayanlar en azından cuma ve cumartesi rahat bir uyku uyuyabilecek, rüzgarlar serin esecek" ifadelerini kullandı.

YAĞMURLAR GERİ GELİYOR!

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sağanak yağışların bazı bölgelerde etkili olacağını bildiren Çalışkan, "Anadolu'da yağmurlar yenden başlıyor. Ani ve şiddetli gelen yer yer su baskınlarına neden olan yağmur yeniden başlıyor. İç Ege'de, Isparta'da Ankara, Bolu, Eskişehir taraflarında yine sağanak yağmurlar var. Hatta bu yağışlar cumadan önce perşembe günü de az noktada başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.