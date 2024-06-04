Türkiye de sıcaklık ölçümünün en yüksek olduğu şehir belli oldu! Alev alev yanıyoruz

04 Haziran 2024 15:13 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 15:13

Batıdan doğuya tüm Türkiye'de sıcaklıklar aynı anda arttı. Termometreler 50'ye yaklaştı. Türkiye'nin, en sıcak şehri belli oldu. 4 Haziran itibariyle termometrelerde yükselmenin giderek artması akabinde uzmanlardan açıklama geldi.

TÜRKİYE DE SICAKLIK ÖLÇÜMÜNÜN EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİR BELLİ OLDU!

Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceye yaklaştı. Öğleden sonra artış beklenen sıcaklıkta uzmanlar öğle saatlerinden itibaren dışarı çıkılmamasını tavsiye etti.

Özellikle kronik hastalığı olanlar yaşlılar ve çocukların olumsuz etkileneceği sıcaklıkla ilgili konuşan uzmanlardan bir uyarı da soğuk suya geldi. Çok sık soğuk su içilmesi boğaz enfeksiyonuna yol açacağının altını çizdi.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı. Sokaklarda aniden sessizleşmeye başladı.