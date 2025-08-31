Menü Kapat
Hava Durumu
30°
Kavurucu sıcaklar eylülde geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcak ve yağış uyarısı

31 Ağustos Pazar günü hava tahmin raporları yayınlandı. Ağustos ayında zaman zaman rüzgarlı, serin ve yağışlı giden havalara veda edilecek. Pazar gününden itibaren eylül ayının da gelişiyle sıcak hava dalgası yeniden kendini hissettirecek. Yurdun bazı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı hava tahmin raporlarına göre yurdun geneli güneşli bir pazar günü geçirecek. Hava sıcaklığı artışı devam ederken 'nın kuzeybatısı ve 'in bazı bölümleri sağanak geçişleri yaşayacak.

Kavurucu sıcaklar eylülde geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcak ve yağış uyarısı

KAVURUCU SICAKLAR DÖNÜYOR
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Çarşamba gününden sonra yurdun Doğu Karadeniz kesimlerinde yağış etkili olması bekleniyor.

Kavurucu sıcaklar eylülde geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcak ve yağış uyarısı

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kavurucu sıcaklar eylülde geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcak ve yağış uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

