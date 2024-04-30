Kayganlaşan yolda kaza üstüne kaza! Biri kaldırıma vurdu, diğeri devrildi

30 Nisan 2024 05:57 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 06:35

İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralı var!

İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yollar kaza haberlerini de beraberinde getiriyor. Mersin'de etkili olan yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı. Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde kaza üstüne kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre B.G. yönetiminde seyir halindeki bir otomobil yağış esnasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle kaldırıma vurdu. Otomobilin arkasından gelen Lütfi Y.T. yönetimindeki tır ise kaza yapan otomobile birkaç metre kala devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan 112 ekibi, devrilen tırın kabininden kendi imkanıyla çıkan sürücü Lütfi Y.T.'ye ayakta müdahale etti.

Karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.