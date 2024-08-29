Son dakika | Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Ailesi yeniden ifade veriyor!

29 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:13

Kayıp Narin ile ilgili Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım! Ağabey ve amca detayı gündem oldu

Kayıp Narin ile ilgili Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım! Ağabey ve amca detayı gündem oldu

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Narin'in kaybolduğu bölgede yapılan arama çalışmaları gönüllülerle birlikte binlerce kişi ile devam ediyor.

ABİSİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Narin'in soruşturmasında son sürat devam ediyor. Dün bir kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerine doğru gözaltına alınan kişinin Narin Güran'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği aktarıldı.

BÖLGEDE BİR TERLİK DAHA BULUNDU

Narin Güran'ın kaybolduğu bölgede yapılan arama çalışmalarında; deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi. Terliği sudan çıkaran ekipler, hemen durumu aileye bildirdi. Güran ailesi ise terliğin Narin'e ait olmadığı belirtti.

AİLESİ YENİDEN İFADE VERİYOR

A Haber'in aktardığı bilgiye göre; Narin'in ailesinin karakola gittiği ve tekrar ifade verecekleri bildirildi. Bu bilginin de Narin'in ailesinin yakınlarından alındığı aktarıldı. Ailenin ifadesine tekrardan başvuruluyor.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bir kişinin gözaltında olduğunu aktaran Bakan Tunç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.

Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır"

NE OLMUŞTU?

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kız, bir daha geri dönmedi.

Çalışmalar kapsamında, mahalledeki evler ve köye giriş-çıkış yapan araçlar arandı. Şimdiye kadar toplamda 9 bin 300 araç kontrol edildi. Bölgedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüldü. Çalışmalar, mısır tarlası olan bölgede yoğunlaştırıldı. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.