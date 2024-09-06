Kayıp Narin olayında 43 dakikalık sır perdesi! Son sözleri ortaya çıktı

06 Eylül 2024 11:04 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:34

Diyarbakır'da kaybolup 17 gündür haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Narin'in kameralara yansıyan son görüntüsünde yanında olan 9 yaşındaki M. isimli kız arkadaşı pedagoglar eşliğinde dinlendi. Küçük kızın son sözleri ortaya çıktı. Ekipler, Narin'in kayıplara karıştığı 43 dakikalık sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsalı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bir türlü bulunamadı. Narin'i arama çalışmalarında 17'nci güne girilirken, son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı.

Türkiye'nin haftalardır güzel haber beklediği olayda soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin'i en son gören kız arkadaşı, küçük kızın son sözlerini anlattı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıkıp evine gelen, daha sonra amcasına gideceğini söyleyerek annesi Yüksel Güran'dan izin alan Narin, evden ayrıldıktan sonra kuzenleri ve arkadaşlarıyla görüştü. Ancak küçük kızdan bir daha haber alınamadı.

Yapılan tüm aramalara rağmen izi bulunamayan Narin Güran ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARİN'İN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: ÇOK YORGUNUM...

A Haber'in aktardığına göre; Narin'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı arkadaşıyla saat18.47'de görüştüğü belirlendi. Kamera kayıtlarında yalnızca arkadaşı gözükürken, Narin ise görüş açısı dışında.

Kamerada görülen Narin'in arkadaşının ifadesi, psikolog ve pedagog eşliğinde alındı. Narin ile görüşmesini anlatan M. isimli kızın anlatımına göre; M. arkadaşı Narin'e "Oyun oynayalım" dedi. Narin ise "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek oradan uzaklaştı.

Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları ve ifadelerden elde edilen tespitlere göre 21 Ağustos günü 13.50'de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47'de görüldü. 19.30'da da ailesi tarafından aranmaya başladı.

43 DAKİKALIK SIR PERDESİ

Narin'in akıbetine dair bütün sır aradaki bu 43 dakikada gizli. Bölgede en son 18.59'da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı.

Narin ile görüntüsü 18.47'de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı.

21 AĞUSTOS'TA YAŞANANLAR

13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı.

14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti.

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi.

17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü.

SON GÖRÜNTÜSÜ 18.47'DE KAMERALARA YANSIDI