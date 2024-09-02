Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Amca Salim Güran zırhlı araçla adliyeye getirildi! Dikkat çeken mısır tarlası detayı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayında yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan amca Güran, sıkı güvenlik önlemleri alınarak zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Dün ilk kez araziye inen komandolar amca Salim Güran'ın mısır tarlasında arama çalışmaları yaptı. Ayrıca amcanın konuşmak istemediği ve Ankara'dan özel sorgu uzmanlarının getirildiği öğrenildi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran her yerde aranıyor. Son olarak amca Salim Güran'ın arabasından alınan örneklerle Narin'in DNA'sı eşlemişti.
Bir süredir gözaltında bulunan amca Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in kaybından saatler sonra telefonundaki mesaj ve aramaları özel bir uygulama ile silen amca Güran, sıkı güvenlik önlemleri alınarak adliyeye getirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
MISIR TARLASI DİDİK DİDİK ARANDI
Dün de amca Salim Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü. İlk kez komandolar sahaya inerek arazi taraması yapmıştı.
AMCA KONUŞMAK İSTEMİYOR
Öte yandan Halk TV muhabiri Ferit Demir, amcanın konuşmak istemediği ve Ankara’dan sorgu konusunda uzman olan özel bir ekibin Diyarbakır'a geldiğini bildirdi. Demir, "Çünkü amca konuşmak istemiyor, hiçbir şekilde bilgi vermek istemiyor, eldeki delillere rağmen konuşmak istemiyor" dedi.
TELEFONUNDA ÖZEL BİR UYGULAMA BULUNDU
Son olarak köyün muhtarı olan amcası Salim Güran gözaltına alındı, arabasında yapılan DNA taramasında Narin'in izine rastlandı. Gözaltında yapılan araştırmada ayrıca, amca Salim Güran'ın Narin'in kaybından sonra tüm telefon arama kayıtlarını ve mesajlaşmalarını sildiği ortaya çıktı.
Salim Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.
"BİR KÖY SUSUYOR, ASLINDA SUSTUKLARI İLE ÇOK ŞEY ANLATIYORLAR"
Halk TV'ye katılan Ece Üner, kayıp Narin olayını değerlendirdi. Narin'in kaybolması sonrası köyde yaşanan durumu Ece Üner şöyle yorumladı: "Bir köy susuyor. Bütün akrabalar susuyor, anne susuyor. Aslında sustukları ile çok şey anlatıyor. Bakışıyla, vücut diliyle... Birçok kadın, ekonomik özgürlüğü olmadığı için, ailenin direği tırnak içinde baba olduğu için, aile içi ensest dahi olsa, babalar, amcalar, ağabeyler korkunç şeyler yapıyor olsa dahi susmak zorunda olduğunu hissediyor. 'Aman ailemin direğine bir şey olmasın.'
Bazı durumlar yaşadım; baba kızını taciz etmiş ama anne kıza düşman. Kızından vazgeçiyor, o kız kendi yolunu buluyor. Herkes susuyor. Burada kadının önemi çıkıyor."