Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Amca Salim Güran zırhlı araçla adliyeye getirildi! Dikkat çeken mısır tarlası detayı

02 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:29

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran her yerde aranıyor. Son olarak amca Salim Güran'ın arabasından alınan örneklerle Narin'in DNA'sı eşlemişti.

Bir süredir gözaltında bulunan amca Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in kaybından saatler sonra telefonundaki mesaj ve aramaları özel bir uygulama ile silen amca Güran, sıkı güvenlik önlemleri alınarak adliyeye getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

MISIR TARLASI DİDİK DİDİK ARANDI

Dün de amca Salim Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü. İlk kez komandolar sahaya inerek arazi taraması yapmıştı.

AMCA KONUŞMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Halk TV muhabiri Ferit Demir, amcanın konuşmak istemediği ve Ankara’dan sorgu konusunda uzman olan özel bir ekibin Diyarbakır'a geldiğini bildirdi. Demir, "Çünkü amca konuşmak istemiyor, hiçbir şekilde bilgi vermek istemiyor, eldeki delillere rağmen konuşmak istemiyor" dedi.

TELEFONUNDA ÖZEL BİR UYGULAMA BULUNDU

Son olarak köyün muhtarı olan amcası Salim Güran gözaltına alındı, arabasında yapılan DNA taramasında Narin'in izine rastlandı. Gözaltında yapılan araştırmada ayrıca, amca Salim Güran'ın Narin'in kaybından sonra tüm telefon arama kayıtlarını ve mesajlaşmalarını sildiği ortaya çıktı.

Salim Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

"BİR KÖY SUSUYOR, ASLINDA SUSTUKLARI İLE ÇOK ŞEY ANLATIYORLAR"

Halk TV'ye katılan Ece Üner, kayıp Narin olayını değerlendirdi. Narin'in kaybolması sonrası köyde yaşanan durumu Ece Üner şöyle yorumladı: "Bir köy susuyor. Bütün akrabalar susuyor, anne susuyor. Aslında sustukları ile çok şey anlatıyor. Bakışıyla, vücut diliyle... Birçok kadın, ekonomik özgürlüğü olmadığı için, ailenin direği tırnak içinde baba olduğu için, aile içi ensest dahi olsa, babalar, amcalar, ağabeyler korkunç şeyler yapıyor olsa dahi susmak zorunda olduğunu hissediyor. 'Aman ailemin direğine bir şey olmasın.'

Bazı durumlar yaşadım; baba kızını taciz etmiş ama anne kıza düşman. Kızından vazgeçiyor, o kız kendi yolunu buluyor. Herkes susuyor. Burada kadının önemi çıkıyor."