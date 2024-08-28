Kayıp Narin'in annesi o detayı ilk kez açıkladı! "Bizden şüphelenirler diye söylemedim"

28 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 12:08

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra haber alınamayan Narin Güran'ın kaybı üzerinden 8 gün geçti.

Narin'i arama çalışmaları 8 gündür aralıksız devam ederken, ekipler gelen her ihbarı değerlendiriyor. Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntülerinde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği görüldü.

Kayıp Narin her yerde aranırken anne Yüksel Güran, kimsenin bilmediği o detayı açıkladı.

KAYALARIN ÜZERİNDE KAN LEKELERİ TESPİT EDİLDİ

Narin'den bir iz arayan ekipler evinin yakınında bulunan kayaların üzerinde kan lekeleri tespit etti. Yapılan DNA testi sonucunda kan lekelerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı.

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.



Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç kontrol edildi.

"BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEDİM"

Narin'in annesi de kızından gelecek iyi haberi bekliyor. Yüksel Güran geçtiğimiz günlerde "Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar" demişti. Show TV'de Didem Arslan'ın programına katılan Narin'in annesi "Bizden şüphelenirler diye söylemedim" diyerek daha önce bilinmeyen bir detayı açıkladı:

"Oğlum ve iki arkadaşı, Narin’in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında sigara içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlardı."