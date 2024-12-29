Kayıp öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber! Cansız bedeni nehirde bulundu

29 Aralık 2024 16:19 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:45

Erzurum'da 3 gündür haber alınamayan öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber geldi. Genç öğretmenin cesedi, Karasu Nehri’nde bulundu.

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Erzurum'un Yakutiye​ ilçesinde bulunan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül’den (39) haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi.

Kayıp ihbarının ardından arama çalışmalarına başlayan ekipler, Sabit Bülbül'ün aracını dün terk edilmiş halde Karasu Nehri yanında buldu. Ekipler, daha sonrası nehirde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ SUDA BULUNDU

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalardan acı haber geldi. 39 yaşındaki Sabit Bülbül'ün cesedini suda buldu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum​ Adli Tıp Kurumuna götürülecek. Bölgede arama çalışmalarını takip eden Bülbül’ün yakınları, cenazenin bulunmasıyla gözyaşına boğuldu.