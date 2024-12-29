Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kayıp öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber! Cansız bedeni nehirde bulundu

Kayıp öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber! Cansız bedeni nehirde bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Aralık 2024 16:19 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:45

Erzurum'da 3 gündür haber alınamayan öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber geldi. Genç öğretmenin cesedi, Karasu Nehri’nde bulundu.

Erzurum'un Yakutiye​ ilçesinde bulunan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül’den (39) haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi.

Kayıp ihbarının ardından arama çalışmalarına başlayan ekipler, Sabit Bülbül'ün aracını dün terk edilmiş halde Karasu Nehri yanında buldu. Ekipler, daha sonrası nehirde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayıp öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber! Cansız bedeni nehirde bulundu - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ SUDA BULUNDU

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalardan acı haber geldi. 39 yaşındaki Sabit Bülbül'ün cesedini suda buldu.

Kayıp öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber! Cansız bedeni nehirde bulundu - 2. Resim

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum​ Adli Tıp Kurumuna götürülecek. Bölgede arama çalışmalarını takip eden Bülbül’ün yakınları, cenazenin bulunmasıyla gözyaşına boğuldu. 

Kayıp öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber! Cansız bedeni nehirde bulundu - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
erzurumyakutiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...