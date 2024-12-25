Erzurum'da Taş Ambarlar'da yangın! Ekipler seferber oldu

25 Aralık 2024 13:05 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:58

Erzurum’da tarihi taş ambarlarda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Geçmişte depo olarak kullanılan tarihi binada yangın çıktı. 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Erzurum​'un Yakutiye​ ilçesi Yoncalık semtinde bulunan Taş Ambarlar'ın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Tarihi binadaki yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Taş Ambarlar'da saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçları da destek oldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra çatının tamamen sökümü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

BİNA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DEVREDİLMİŞTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yangının meydana geldiği alanda inceleme yaptı ve gelişmeler hakkında bilgi aldı. Uzun süre Milli Savunma Bakanlığına bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığına ait olan ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi bina; geçtiğimiz yıl Erzurum Büyükşehir Belediyesine devredilmiş ve burayla ilgili bir proje hazırlanmıştı. Restorasyonu devam eden ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müze Projesi, toplam 7 bin metrekare alanı kapsıyor. Kapalı çarşı alanı 2 bin 800 metrekare olan projede iş yeri sayısı 102 olarak belirlendi. Bin 900 metrekare kültür sanat ve müze alanına sahip olan proje kapsamında mescit, sosyal alanlar, kafe, restoran ve cep sinemalar da inşa edilecek.

47 ARAÇ VE 200 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, üzücü bir hadise meydana geldiğini belirterek, “Burası Erzurum'un önemli tarihi eserlerinden birisi olan Taş Ambarlar. 12.00 sularında elektrik kontağından kaynaklandığını düşündüğümüz bir yangın hadisesi meydana geldi. Yangının başlamasıyla beraber başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Palandöken Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Orman Teşkilatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Polis Teşkilatımız, Atatürk Üniversitemiz, AFAD ekiplerimiz hızlı bir şekilde buraya sevk edildi. Burada yaklaşık 47 araçla, iki yüz personelle beraber yangına hızlı bir şekilde, seri bir şekilde müdahale edildi ve iki saatlik çalışma sonrası yangın kontrolü altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları ve enkaz çalışmaları birlikte yürüyor. En büyük tesellimiz her hangi bir şekilde can kaybının olmaması. Yani ölümüz ve yaralımızın olmaması. Bizi bu noktada mutlu ediyor. Yangının gerçek nedeni ilerleyen günlerde itfaiyemizin çalışmaları neticesinde belli olacak. Burası yakın zamana kadar Milli Savunma Bakanlığına tahsisliydi. Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla Büyükşehir Belediyemize devredildi. Büyükşehir Belediyemiz burada restorasyon çalışmalarını devam ettiriyordu. İçeride bir çalışma vardı. Fakat yangın neticesinde tarihi dokuda binanın içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. İçeriyi gezdim, gördüm, inceledim. Bina içerisinde herhangi bir problem yok. Sadece yedi bin metrekare alanını tutan çatı yanmış durumda” dedi.

BAŞKAN SEKMEN: YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, binanın çatısında bir yangın meydana geldiğini belirterek, “Haber alır almaz itfaiye ekiplerimiz ile birlikte diğer kurumlar buraya yardıma koştular ve yangını kontrol altına aldık. Şu anda soğutma işlemleri devam ediyor. Bizim için herhangi bir canlıya bir zarar verilmemesi önemli. Zaten biz şu anda burayı restore ediyoruz. Çatıyı da sökecektik. Velhasıl daha önce sökmüş olduk. Erzurum'umuza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diye temennide bulunuyoruz. Yine inşallah en kısa sürede burayı restore ederek Erzurum'umuza, tarihimize kazandırmış olacağız. Çatı içerisinde cam, elyaf kullanılmış geçmişte. Bir de elektrik kabloları geçiyor. Peşin bir şey söylememekle birlikte diğer elektrik kontağında yangının çıktığını tahmin ediyoruz. Gelişmeler ışığında kamuoyumuz inşallah bilgilendirilir” dedi.