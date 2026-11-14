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 | Özge Sönmez
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IHA
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saat ikonu 11:36
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GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 11:56

Yeni Parti'de kurultay günü: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e çelenk

YENİ Parti'nin 1'inci Olağan Kuruluş Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Bu kapsamda MHP Lideri Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çelenk gönderdi.

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 11:56

Yeni Partinin, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı, Genel Başkan 'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı.

HABERİN ÖZETİ

Yeni Parti'de kurultay günü: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e çelenk

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Yeni Parti, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla 1. Olağan Kurultayı'nı düzenledi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Başkan Özgür Özel'e tebrik çelengi gönderdi.
Kurultayın Divan Başkanlığı'na eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın seçildi.
Özgür Özel, eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile kurultaya katıldı.
Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TEBRİK ÇELENGİ

Bu kapsamda Lideri , seçime tek aday olarak giren mevcut genel başkan Özgür Özel'e beyaz zambak, kırmızı gül ile beyaz ve kırmızı gerberalardan oluşan tebrik çelengi gönderdi.

Yeni Parti'de kurultay günü: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e çelenk

DİVAN BAŞKANI MURAT KARAYALÇIN OLDU

Özgür Özel, eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile saat 10.00'da olağan kurultayın düzenlendiği 'na geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasıyla kurultayı başlattı.

Kurultayın başlaması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın delegelerce önerildiğini söyledi ve öneriyi oylamaya sundu.

Öneri kabul edildi ve 'nin 1. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanı Karayalçın oldu.

Karayalçın, partisinin kuruluş kurultayında divan başkanlığı yapmasının kendisi için yaşamı boyunca taşıyacağı bir onur olacağını söyledi.

Gösterdikleri güven nedeniyle herkese teşekkür eden Karayalçın, tarihi bir kurultay gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kurultay, Karayalçın'ın önerisiyle Kurultay Başkanlık Divanı'nın oylanarak kabul edilip göreve başlamasının ardından devam etti.

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