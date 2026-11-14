Yeni Parti'de kurultay günü: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e çelenk

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İstanbul
Yeni Partinin, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçime tek aday olarak giren mevcut genel başkan Özgür Özel'e beyaz zambak, kırmızı gül ile beyaz ve kırmızı gerberalardan oluşan tebrik çelengi gönderdi.
Özgür Özel, eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile saat 10.00'da olağan kurultayın düzenlendiği Ankara Spor Salonu'na geldi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasıyla kurultayı başlattı.
Kurultayın başlaması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın delegelerce önerildiğini söyledi ve öneriyi oylamaya sundu.
Öneri kabul edildi ve Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanı Karayalçın oldu.
Karayalçın, partisinin kuruluş kurultayında divan başkanlığı yapmasının kendisi için yaşamı boyunca taşıyacağı bir onur olacağını söyledi.
Gösterdikleri güven nedeniyle herkese teşekkür eden Karayalçın, tarihi bir kurultay gerçekleştireceklerini dile getirdi.
Kurultay, Karayalçın'ın önerisiyle Kurultay Başkanlık Divanı'nın oylanarak kabul edilip göreve başlamasının ardından devam etti.