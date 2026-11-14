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Mavi Kadin Anne Çocuk
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:55

Çocuğunuz tatil sonrası okula dönmekte zorlanmasın: Ebeveynlere 5 önemli tavsiye

Okul döneminin yoğun temposuna kısa bir mola veren öğrenciler için ara tatil, dinlenmek ve aileleriyle vakit geçirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ancak tatil süresince değişen uyku saatleri, derslerden tamamen uzaklaşmak ve günlük alışkanlıkların bozulması, çocukların okul açıldığında yeniden ders düzenine uyum sağlamasını zorlaştırabiliyor. Peki, çocukların ara tatil sonrasında okula isteksiz başlamaması ve eğitimden kopmaması için anne babalar nelere dikkat etmeli? Uzmanların sıklıkla vurguladığı konuların başında ise tatil boyunca dinlenme ile sorumluluk arasındaki dengeyi korumak geliyor.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Çocuğunuz tatil sonrası okula dönmekte zorlanmasın: Ebeveynlere 5 önemli tavsiye
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:55

, çocukların derslerden uzaklaşıp enerji toplaması için önemli bir dönem. Ancak bu süreçte eğitim hayatıyla bağın tamamen kopması, okulun yeniden başlamasıyla birlikte uyum sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle geç saatlerde uyumak, sabahları geç kalkmak, ekran karşısında uzun zaman geçirmek ve ders sorumluluklarını tamamen unutmak, okul rutinine dönüşü güçleştirebiliyor.

ÇOCUĞUNUZ TATİL SONRASI OKULA DÖNMEKTE ZORLANMASIN

1. UYKU DÜZENİNİ TAMAMEN BOZMAYIN

Çocukların okul dönemindeki uyku düzenini ara tatilde tamamen değiştirmek, tatil sonrasında yaşanabilecek en önemli uyum sorunlarından biri. Gece geç saatlere kadar televizyon izlemek, telefonla vakit geçirmek veya bilgisayar başında kalmak, çocukların biyolojik saatini olumsuz etkileyebiliyor.

Çocuğunuz tatil sonrası okula dönmekte zorlanmasın: Ebeveynlere 5 önemli tavsiye

Anne babaların tatil boyunca uyku ve uyanma saatlerini mümkün olduğunca koruması gerekiyor. Elbette çocukların tatilde biraz daha geç yatmasına ve sabahları geç kalkmasına izin verilebilir. Ancak bu değişikliğin aşırıya kaçmaması önemli.

2. DERSLERİ TAMAMEN UNUTMALARINA İZİN VERMEYİN

Ara tatil demek, çocukların bütün ders sorumluluklarını bir kenara bırakması anlamına gelmemeli. Ancak bu durum, tatilin her gününü ders çalışarak geçirmeleri gerektiği şeklinde de yorumlanmamalı. Anne babalar, çocuklarının yaşına ve eğitim seviyesine uygun kısa tekrarlar yapmasını sağlayabilir. Örneğin günde 15-20 dakikalık kitap okuma, matematik işlemlerini gözden geçirme veya daha önce öğrenilen konuları hatırlama çalışmaları yeterli bir rutin oluşturabilir.

Çocuğunuz tatil sonrası okula dönmekte zorlanmasın: Ebeveynlere 5 önemli tavsiye

Burada önemli olan çocuğu sürekli ders çalışmaya zorlamak değil, öğrenme alışkanlığının devam etmesini sağlamaktır. Tatil boyunca küçük sorumluluklar üstlenen çocuklar, okul açıldığında ders temposuna daha kolay adapte olabilir.

3. EKRAN SÜRESİNİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Ara tatilde çocukların en fazla zaman geçirdiği alanlardan biri telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon oluyor. Özellikle sınırsız ekran kullanımı, çocukların kitap okuma, hareket etme, aileleriyle iletişim kurma ve farklı etkinliklere katılma alışkanlıklarını geri plana itebiliyor.

Anne babaların bu süreçte ekran kullanımına yönelik net sınırlar belirlemesi gerekiyor. Çocuklara yalnızca yasaklar koymak yerine ekran karşısında geçirilen zamanın neden sınırlandırılması gerektiği de anlatılmalı.

Çocuğunuz tatil sonrası okula dönmekte zorlanmasın: Ebeveynlere 5 önemli tavsiye

Gün içerisinde ekran kullanımına belirli zaman aralıkları ayrılabilir. Bunun dışında ailece yürüyüş yapmak, masa oyunları oynamak, kitap okumak veya birlikte yemek hazırlamak gibi etkinliklere yer verilebilir.

4. TATİLİ SADECE EVDE GEÇİRMEYİN, BİRLİKTE ETKİNLİKLER PLANLAYIN

Çocukların tatil döneminde yalnızca ders çalışması veya ekran karşısında vakit geçirmesi beklenmemeli. Sosyal etkinlikler, fiziksel hareket ve aile içi iletişim de gelişimleri açısından önemli bir yere sahip. Anne babalar çocuklarıyla birlikte parkta yürüyüş yapabilir, müze ziyaretleri planlayabilir, kütüphaneye gidebilir veya yaşlarına uygun kültürel etkinliklere katılabilir. Evde yapılabilecek basit etkinlikler de tatilin daha verimli geçmesini sağlayabilir.

Çocuğunuz tatil sonrası okula dönmekte zorlanmasın: Ebeveynlere 5 önemli tavsiye

Bu tür faaliyetler çocukların hem sosyal becerilerini destekler hem de günlük yaşamın farklı alanlarında yeni deneyimler edinmelerine yardımcı olur. Ayrıca çocukların arkadaşlarıyla görüşmelerine fırsat tanımak da önemlidir. Okul yalnızca ders öğrenilen bir yer değil, aynı zamanda arkadaşlıkların ve sosyal ilişkilerin geliştiği bir ortamdır. Tatil boyunca arkadaşlarıyla iletişim kurmaya devam eden çocukların okula dönüş sürecinde kendilerini daha rahat hissetmeleri mümkün olabilir.

5. OKULA DÖNÜŞÜ BİR CEZA GİBİ GÖSTERMEYİN

Anne babaların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de çocuklarla kurdukları iletişimdir. Tatil sona yaklaşırken sürekli derslerden, sınavlardan ve ödevlerden söz etmek, çocukların okulun başlamasına karşı olumsuz duygular geliştirmesine neden olabilir.

Çocuğunuz tatil sonrası okula dönmekte zorlanmasın: Ebeveynlere 5 önemli tavsiye

"Artık tatil bitti, oyun zamanı sona erdi" veya "Okul açılıyor, yeniden ders çalışmak zorundasın" gibi ifadeler yerine okulun olumlu yönlerini hatırlatmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çocuklara arkadaşlarıyla yeniden buluşacaklarını, sevdikleri derslere katılacaklarını ve yeni bilgiler öğreneceklerini anlatmak, okula dönüş konusunda daha olumlu bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Bunun yanında çocukların tatil sonrasında yaşadıkları kaygıları dinlemek de büyük önem taşıyor. Okula dönmek istemeyen bir çocuğa kızmak veya onu başka çocuklarla kıyaslamak yerine, bu isteksizliğin nedenini anlamaya çalışmak gerekiyor.

Çocuğunuz tatil sonrası okula dönmekte zorlanmasın: Ebeveynlere 5 önemli tavsiye

ARA TATİLDE EN ÖNEMLİ DENGE: DİNLENME VE SORUMLULUK

Ara tatilin çocuklar için verimli geçmesi, her dakikanın planlanması veya sürekli ders çalışılması anlamına gelmiyor. Çocukların dinlenmeye, oyun oynamaya, aileleriyle vakit geçirmeye ve kendi ilgi alanlarına zaman ayırmaya ihtiyaçları var.
 

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