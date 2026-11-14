Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile görüşmesi başladı!

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temasları kapsamında Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.
Gerçekleştirilen bu kritik buluşmada; Türkiye ile Bolivya arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ticari, ekonomik ve kültürel alanlardaki iş birliği potansiyelinin artırılmasına yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğu öngörülüyor.
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