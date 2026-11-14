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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 14:30
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GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 14:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile görüşmesi başladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 14:59

Cumhurbaşkanı , diplomatik temasları kapsamında Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile ’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile görüşmesi başladı!

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Bilgi Okunma süresi 1 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile görüşmesi başladı!

Gerçekleştirilen bu kritik buluşmada; Türkiye ile Bolivya arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ticari, ekonomik ve kültürel alanlardaki iş birliği potansiyelinin artırılmasına yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğu öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile görüşmesi başladı!

Ayrıntılar geliyor...

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#İstanbul
#Recep Tayyip Erdoğan
#Bolivya
#Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi
#Rodrigo Paz Pereira
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