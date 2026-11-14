Çalışma hayatında yeşil ve dijital dönüşüm Resmi Gazete'de: Üç yıllık yol haritası belli oldu

Yeşil ve dijital dönüşümden etkilenen çalışanlar ve işletmeler için üç yıllık yol haritasını kapsayan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı (2027-2029) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı (2027-2029) Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, iklim değişikliği ile yeşil ve dijital dönüşüm; üretimden istihdama, becerilerden çalışma koşullarına kadar ekonomik ve toplumsal yaşamın birçok alanını yeniden şekillendiği vurgulandı. Bu dönüşümün çalışma hayatına etkilerinin, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ve kimseyi geride bırakmadan yönetilmesi önem arz ettiği ifade edildi.



2 Temmuz 2025 tarihli ve 7552 sayılı İklim Kanunu ile mevzuatına giren adil geçiş yaklaşımı; çalışanların ve işletmelerin değişen koşullara uyumunu, ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılmasını, insana yakışır işlerin artırılmasını ve sosyal korumanın güçlendirilmesini gerektirdiği belirtildi. Bu süreçte dönüşümden farklı biçimlerde etkilenen sektör, bölge ve grupların gözetilmesi ve sosyal diyaloğun esas alınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

2027-2029 PLANI



Bu çerçevede, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Ulusal İstihdam Stratejisi (2025-2028) uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ve paydaşların katılımıyla "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı (2027-2029)" hazırlandı. Beceri uyumu, kapsayıcı dönüşüm ile sosyal koruma ve toplumsal dayanıklılık eksenlerini içeren tematik politikalar ve öncelikli sektörlere yönelik sektörel politikalar üzerine kurulu mezkur Strateji ve Eylem Planı, Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı ifade edildi.

Genelgeye göre, söz konusu Strateji ve Eylem Planının uygulanmasına ilişkin koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların katılımıyla Bakanlık tarafından yürütülecek. Eylem Planında sorumlu olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar, ilgili kuruluşların katkılarını da alarak uygulamaya ilişkin gelişmeleri altı aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirecek.

Görev ve sorumlulukların hassasiyetle yerine getirilmesi rica edilen Genelgede, "’Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı (2027-2029)’ kapsamındaki görev ve sorumlulukların ilgili kurum ve kuruluşlarca öngörülen takvim doğrultusunda hassasiyetle yerine getirilmesi, uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.