Düzenleme ile diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenerek; hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi, ve ev hemodiyalizi alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Böbrek hastalarının muayene, tedavi ve reçeteleri için yeni dönem Diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeni bir yönetmelikle yeniden düzenlendi. Hastaların aylık muayenelerini tedavi gördükleri merkez dışında yaptırabilmelerine ve başka sağlık kuruluşunda düzenlenen reçetelerle tedavilerini sürdürebilmelerine imkan tanındı. Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesi üst sınırı 60'tan 80 cihaza çıkarıldı ve vakıf üniversitelerine diyaliz merkezi ile ünitesi açma imkanı verildi. Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama kriterlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Daha önce Haziran-Ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, Mayıs-Kasım sonu olarak genişletildi. Ev hemodiyalizinde hasta takip ve hizmet sunum süreçleri netleştirilerek nefroloji uzmanı önceliği korundu. Diyaliz hizmetlerinin denetiminde uygulanan müeyyidelere idari para cezası eklendi.

HASTALARIN MUAYENE VE REÇETE SÜRELERİNDE ESNEKLİK SAĞLANDI

Yönetmelik ile hastaların aylık muayenelerini tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışında da yaptırabilmelerine ve başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen reçetelerle tedavilerini sürdürmelerine imkan sağlandı.

Böylece hastaların farklı yerlerde bulundukları dönemlerde diyaliz ve diğer sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

DİYALİZ MERKEZLERİ KAPASİTE SINIRI 80 CİHAZA ÇIKARILDI

Ayrıca, diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde de toplam kapasite 80 cihaz ile sınırlandırıldı. Vakıf üniversitelerinin diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesine imkan sağlandı.

PERİTON DİYALİZİ HAKKINDA DÜZENLEME

Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama kriterlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeyle klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli olarak değerlendirilmesi ve hastaların tedavi seçeneklerinin kapsamlı biçimde ele alınması sağlandı.

TATİL DİYALİZİ DÖNEMİ GENİŞLETİLDİ

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi genişletildi.

Daha önce Haziran-Ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenleme ile Mayıs-Kasım sonu olarak belirlendi.

EV HEMODİYALİZİ UYGULAMALARININ KAPSAMI NETLİK KAZANDI

Yeni yönetmelik ile ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları korunarak, hasta takip ve hizmet sunum süreçlerine yönelik düzenlemeler netleştirildi.

Bu kapsamda; aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korundu. Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilmelerine; düzenlenen diyaliz reçetesini tedavi aldıkları merkeze sunarak tedavilerini bu reçete doğrultusunda sürdürebilmelerine imkan sağlandı.

DİJİTAL KAYIT, TAKİP VE DENETİM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Yeni yönetmelikle, diyaliz hizmetlerinin denetiminde uygulanan müeyyidelere idari para cezası da eklendi.

Ayrıca, hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişimi kolaylaştırılırken diyaliz hizmetlerinin sunumu, merkezlerin kapasitesi ve denetim süreçlerine ilişkin esaslar güncellendi.