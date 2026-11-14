Feti Yıldız'dan milletvekili dokunulmazlığı açıklaması: Anayasa'nın 14. maddesine dikkat çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekillerinin dokunulmazlığın kapsamına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili dokunulmazlığının görev süresiyle sınırlı bir koruma sağladığını belirten Yıldız, bunun bir ayrıcalık veya imtiyaz olmadığını vurguladı.

"MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI BİR AYRICALIK DEĞİLDİR"

Milletvekili dokunulmazlığının hukuki niteliğini açıklayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerinin işlediği suçlarla ilgili dokunulmazlık, milletvekilinin işlediği iddia edilen suçlar sebebiyle tutuklanma, sorgulanma ve yargılanmaya karşı milletvekili olduğu süreyle sınırlı olarak korunmasıdır. Milletvekili dokunulmazlığı bir ayrıcalık ve imtiyaz değildir."

DOKUNULMAZLIĞIN İSTİSNALARINI SIRALADI

Dokunulmazlığın mutlak bir koruma sağlamadığını belirten Yıldız, suçüstü hali ile seçim öncesinde soruşturmasına başlanmış bazı suçlara ilişkin anayasal istisnaları hatırlattı.

Yıldız, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara değinerek Anayasa'nın 14. maddesiyle bağlantılı durumlara işaret etti.

"ÖRGÜTE ÜYE OLMAK MÜTEMADİ SUÇLARDANDIR"

Açıklamasında örgüt üyeliği suçunun hukuki niteliğine de değinen Yıldız, öğretide kabul gören görüşler ve yerleşik yargı kararları doğrultusunda örgüte üye olma suçunun mütemadi, yani devam eden suçlar arasında değerlendirildiğini belirtti.

"14. MADDEDE DOĞRUDAN BİR SUÇ TANIMI YAPILMIŞ DEĞİLDİR"

Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında değerlendirilen durumlarda dokunulmazlık istisnasının uygulanabilmesi için gerekli şartların 83. maddenin ikinci fıkrasında düzenlendiğini ifade eden Yıldız, iki koşulu öne çıkardı.

Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Anayasanın 14 üncü maddesinde sayılan durumlar için gereken şartlar Anayasanın 83 üncü maddesinin 2. fıkrasında belirtilmiştir.

Buna göre:

Suçun Anayasanın 14. maddesinde sayılan durumlarla ilgili olması,

Suçun soruşturmasına seçimden önce başlanılmış olması,

Anayasanın 14 ' üncü maddesinde doğrudan doğruya bir suç tanımı yapılmış, bir suç ihdas edilmiş veya birtakım suç tipleri sayılmış değildir; ancak kavram, ilke ve faaliyetler ile genel çerçeveye yer verilmiştir..