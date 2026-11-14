Almanya'da yapılan araştırma, Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin çocuklarına kreş bulma konusunda ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

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HABERİN ÖZETİ Almanya'da kreş kapısında ayrımcılık: Türkçe isimli çocuklara engel Almanya'da yapılan bir araştırma, Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin çocuklarına kreş bulma konusunda ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu. Almanya'da yapılan araştırma, Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin çocuklarına kreş bulma konusunda ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi. Araştırma, ifo Enstitüsü, Münih Teknik Üniversitesi, Halle Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ve Alman Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Merkezi tarafından yapıldı. 3 yaşından küçük çocuklar için yer bulunan 22 binden fazla kreşe e-posta gönderilerek ebeveynlerin soyadlarının Almanca ve Türkçe olarak rastgele kullanıldığı bir inceleme yapıldı. Alman soyadlarıyla yapılan başvuruların yaklaşık %71'ine, Türkçe kökenli soyadlarıyla yapılan başvuruların ise %66'sına yanıt verildi. Türkçe kökenli soyadına sahip ebeveynlere somut bir kreş yeri teklif edilme olasılığı, Almanca soyadlılara göre yaklaşık %20 daha düşüktü.

Almanya'nın ekonomik araştırma kuruluşlarından ifo Enstitüsü, Münih Teknik Üniversitesi (TUM), Halle Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (IWH) ve Alman Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Merkezi (DZHW) tarafından Mart 2021'de başlatılan araştırma kapsamında Türkçe kökenli ismi olan ebeveynlerin çocuklarına kreş ararken ayrımcılığa uğrayıp uğramadığı incelendi.

ARAŞTIRMADA TÜRKÇE SOYADI OLAN ÇOCUKLARA AYRIMCILIK

Araştırma kapsamında, 3 yaşından küçük çocuklar için yer bulunan 22 binden fazla kreşe e-posta gönderildi.

E-postalarda, ebeveynler için Almanca ve Türkçe soyadlarının rastgele​​​​​​​ kullanıldığı belirtilen araştırma kapsamında her kreşe yalnızca bir e-posta gönderildi.

Bunlardan yaklaşık 18 bin 700'ünün başarıyla ulaştırıldığı aktarılan araştırmada, toplam 12 bin 547 başvurunun yanıtlandığı kaydedildi.

Araştırmada, böylece başvurulara verilen yanıtlar arasındaki farklılıkların doğrudan soyadından kaynaklanıp kaynaklanmadığı incelendi.

Araştırma sonucunda, Alman soyadlarıyla yapılan kreş başvurularının yaklaşık yüzde 71'ine, Türkçe kökenli soyadlarıyla yapılan başvuruların ise yüzde 66'sına yanıt verildi, böylelikle Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin çocukları için kreş yeri arayışında ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya konuldu.

Türkçe kökenli soyadına sahip ebeveynlere somut bir kreş yeri teklif edilme olasılığının, Almanca soyadlılara göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu tespit edilen araştırmada, Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin, eğitim düzeylerini belirtseler dahi yine de diğer gruba oranla daha az yanıt aldığı kaydedildi.

DZHW uzmanı Frauke Peter, konuyla ilgili açıklamasında "Kreş, eğitim yolundaki ilk yapı taşıdır. Kreşe erişimde yaşanan eşitsiz fırsatlar, üniversiteye kadar etkisini sürdürebilir." ifadesini kullandı.