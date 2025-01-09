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Kayıp olarak aranıyordu! Acı haber geldi... Ormanda ölü bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ocak 2025 07:45 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 07:48
Kayıp olarak aranıyordu! Acı haber geldi... Ormanda ölü bulundu

Kütahya'da kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Yücel Aktoklu'dan acı haber geldi. Aktoklu dün sabah ormana gitmek üzere evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında Aktoklu'nun cansız bedeni bulundu.

Kütahya​ merkeze bağlı Sırören köyünde yaşayan 48 yaşındaki Yücel Aktoklu köyüne 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.  Ormana gitmek için sabah saatlerinde köyden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Yücel Aktoklu'nun yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu! Acı haber geldi... Ormanda ölü bulundu - 1. Resim

ACI HABER GELDİ

Jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde Aktoklu'nun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Aktoklu'nun cenazesi otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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