Roketsan mühendisi Serdar Yücel'in ölümüyle ilgili infaz iddiası! Babasının açıklamaları dikkat çekti

08 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:47

Roketsan'da görev yapan genç mühendis Serdar Yücel, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. 25 yaşındaki mühendisin ölümüyle ilgili yapılan ilk açıklamalarda, olayın intihar olduğu belirtilmişti. Ancak birkaç gün sonra baba Ahmet Yücel, oğlunun intihar etmediğini, infaz edildiğini öne sürdü.

Ankara’da Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Serdar Yücel, geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybetmişti. Yapılan açıklamalarda, Yücel’in sodyum nitrat kullanarak yaşamına son verdiği ifade edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serdar Yücel'in babası Ahmet Yücel'den dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

'OĞLUMDAN GİZLİ BİLGİLER ALMAYA ÇALIŞMIŞLAR'

KRT TV'ye konuk olan baba Yücel, oğlunun intihar​ etmediğini, infaz edildiğini öne sürdü. Oğlunun çok kritik bir pozisyonda çalıştığını dile getirerek, "Oğlumdan gizli bilgileri paylaşması istenmiş ancak reddetmiş. Uzman arkadaşlarımla birlikte durumu en başından değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Oğlunun infaz edilmiş olduğunu iddia eden baba Yücel, "Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar." dedi.

KOMŞUSU DA KONUŞTU!

Roketsan​ mühendisinin komşusu Fuat Yıldırım, "Ev, kokudan durulmaz hale gelmiş. Dışarıda polisler vardı. Ne olduğunu sorduğumda cenaze olduğunu söylediler. Ölen kişinin vücudunda morarma veya darp izleri yokmuş, yatağında ölü bulunmuş. Sadece yüz kısmında morluk varmış. Karşılaştığımızda selamlaşırdık. Bir keresinde dış kapısının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimizde her yer dağınıktı ve alkol şişeleri etrafa dağılmıştı. Biz de ’Kapınızı açık unutmayın’ diye uyarmıştık. Herhangi bir problemini görmedim bugüne kadar. Kendi halinde birisiydi. İyi bir insandı, hiçbir kötülüğünü görmedim" diye konuştu.

'İKAMETİ BURASI DEĞİLMİŞ'

Mahalle Muhtarı Hayrullah Gürbüz ise, “Üç tane genç yanıma geldi, arkadaşlarına üç gündür ulaşamadıklarını söylediler. Ben de kendilerine yardımcı olamayacağımı, emniyete başvurmaları gerektiğini söyledim. Onlar da dediğimi yaptı. Buraya polis ekipleri geldi. Burada 2 kişi ikamet ediyorlarmış, biri 10 gün önce ayrılmış. Yöneticiye ulaştık, evden ayrılan kişiyi aradık. Anahtarı getirdi ve polis eşliğinde eve girdik. Polis ekipleri içerideki kişinin öldüğünü söyledi. Ekipler gelip incelemelerde bulundu. İçeride ilaçların olduğunu ve inceleneceğini duyduk. Ölen kişide yara izi yokmuş. Ölen kişinin bu evde kaydı yok, ikameti burası değilmiş" dedi.