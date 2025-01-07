ABB'den Osman Gökçek'in ‘tabut ve kefenlerde' ihale usulsüzlüğü iddialarına cevap gecikmedi!

07 Ocak 2025 12:48 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:59

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te tabut ve kefenlerle yaptığı basın açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk olduğunu iddia etmişti. ABB'den cevap gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada, “Hırsıza ‘hırsız' olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar” denildi.

AK Parti​ Ankara​ Milletvekili Osman Gökçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi​'nde sıra dışı bir basın açıklamasına imza attı. Dün konuşma yaptığı kürsünün yanında tabut ve kefenlere yer veren Gökçek, Ankara​ Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk yapıldığını iddia etmişti.

İddialar üzerine ABB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ŞARLATANLIK YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

“Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, Milletin değerlerini iftiralarına takarak, şarlatanlık yapmaya çalışıyor. Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak; iddia edilen hususların bir kısmı teftiş kurulu tarafından incelenmiştir. Diğer konular ise derhal araştırılmaya başlanmıştır.

Ancak özellikle ifade etmek isteriz ki; elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bilinmelidir ki; Ankara Büyükşehir Belediyesinde suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; hırsıza ‘hırsız' olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar.”