Kayıt dışı işçi çalıştıranlara şok baskın! Tam 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi

05 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:59

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri eş zamanlı olarak bazı iş yerlerine yönelik denetim başlattı. Umuma açık işletmeler spa, sauna, hamam ve masaj salonları gibi iş yerlerine Maliye ve SGK personellerinin de katılımıyla 24 ekiple operasyon başlatıldı.

Uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı tespit edildi. 5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi Denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin TL para cezası uygulandı.

KAÇAK İŞÇİLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Ülkeye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı tespit edilen 4 şahıs da gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan, bir işletmede yaşı küçük 2 çocuğun çalıştığının tespit edilmesi üzerine, çocuklar gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.