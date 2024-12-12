Kaymakamlık duyurdu: Van'da bir yol ulaşıma kapandı!

12 Aralık 2024 19:50 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 19:50

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Van-Bahçesaray yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray Kaymakamlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bitlis​, Van​, Hakkari​, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Bitlis'in doğu kesimleri ile Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır ve çevrelerinde gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor" uyarısının arından bölgede etkili olan kar hayatı durma noktasına getirdi.

ULAŞIMA KAPANDI

Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karayolları ekiplerince, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike teşkil edecek duruma geldiğinden Bahçesaray ilçesine bağlı Liman Mevkii ile Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.