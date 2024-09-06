Kayseri'de çocuğun midesinden çıkan kaşıklar doktorları şaşkına çevirdi!

06 Eylül 2024 19:16 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:19

Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede röntgeni çekilen çocuğun midesinde 4 kaşık ve 1 çivi olduğu tespit edildi. Doktorlar operasyonla çocuğun midesinden metal kaşıkları ve çiviyi çıkardı.

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Kayseri'de mide rahatsızlığı çeken 15 yaşındaki çocuk Kayseri Şehir Hastanesine gitti. Yapılan ilk müdahalede röntgeni çekilen çocuğun midesinde 4 adet kaşık ve 1 adet çivi olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA KAŞIKLAR ÇIKARILDI

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler tarafından ameliyatı yapılan çocuğun midesinden 4 adet metal çay kaşığı ve çivi çıkarıldı.

Hastanede tedavisine bir süre daha devam edilen çocuk, taburcu edildi.