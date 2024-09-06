Kayseri'de çocuğun midesinden çıkan kaşıklar doktorları şaşkına çevirdi!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Eylül 2024 19:16 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:19
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede röntgeni çekilen çocuğun midesinde 4 kaşık ve 1 çivi olduğu tespit edildi. Doktorlar operasyonla çocuğun midesinden metal kaşıkları ve çiviyi çıkardı.
Kayseri'de mide rahatsızlığı çeken 15 yaşındaki çocuk Kayseri Şehir Hastanesine gitti. Yapılan ilk müdahalede röntgeni çekilen çocuğun midesinde 4 adet kaşık ve 1 adet çivi olduğu tespit edildi.
OPERASYONLA KAŞIKLAR ÇIKARILDI
Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler tarafından ameliyatı yapılan çocuğun midesinden 4 adet metal çay kaşığı ve çivi çıkarıldı.
Hastanede tedavisine bir süre daha devam edilen çocuk, taburcu edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı