Kayseri'de feci kaza! Motosikletle çarpıştı, 200 metre sonra durabildi: 2 ağır yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde ciple motosikletin karıştığı trafik kazasında, motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, E.K. yönetimindeki ciple O.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

KAZADAN YAKLAŞIK 200 METRE SONRA DURDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.K. ve yolcu Y.A. savrularak, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.K. ve Y.A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazadan yaklaşık 200 metre sonra durabilen cipin sürücü E.K.'da ekipler tarafından gözaltına alındı. Çalışmaların ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.