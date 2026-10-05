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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 20:29

Kayseri'de şeker fabrikasında gaz sızıntısı: Zehirlenen işçi sayısı 45'e yükseldi, valilikten açıklama geldi

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası’nda kireç ocağından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerin sayısı 45'e yükseldi. Tokat Valisi Abdullah Köklü, 10 işçinin tedbir amacıyla Sivas'a sevk edildiğini ve hayati tehlikenin bulunmadığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 20:29

Edinilen bilgiye göre, olay Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası’nda kireç ocağında yürütülen çalışma sırasında meydana geldi. Gazdan etkilenen 45 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaları ziyaret eden Tokat Valisi Abdullah Köklü, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu belirterek, işçilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Gazdan etkilenen 35 kişinin durumunun iyi, 10 kişinin ise orta düzeyde olduğunu ifade eden Köklü, "Çok kötü durumda olduğu yönünde bilgi gelen bir hastamız da entübe durumdan çıktı. Onun da durumu orta seviyeye döndü. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor" dedi.

Kayseri'de şeker fabrikasında gaz sızıntısı: Zehirlenen işçi sayısı 45'e yükseldi, valilikten açıklama geldi

10 KİŞİYE İLERİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANACAK

Sivas’a yapılan sevklerin tedbir amacı taşıdığını belirten Köklü, "8 hastamızın Sivas Numune Hastanesi’ne sevki yapıldı, 2 kişi daha gidecek. Toplam 10 kişi ileri oksijen tedavisi alacak. Sevkler bir tehlikeden dolayı değil, önlem ve müşahede amacıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de şeker fabrikasında gaz sızıntısı: Zehirlenen işçi sayısı 45'e yükseldi, valilikten açıklama geldi

Gazdan etkilenenler arasında fabrikanın kendi itfaiye personeli ile bir polis memurunun da bulunduğunu açıklayan Vali Köklü, polis memurunun güvenlik önlemi aldığı sırada açık havadaki gaz sızıntısından etkilendiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Fabrikada gerekli müdahalelerin sürdüğünü kaydeden Köklü, ve ilgili ekiplerin önlem aldığını belirterek, "Sabaha kadar durum ekiplerimiz tarafından takip edilecek. Herhangi bir risk olmaması için gerekli önlemler titizlikle alınmakta" diye konuştu.

Kayseri'de şeker fabrikasında gaz sızıntısı: Zehirlenen işçi sayısı 45'e yükseldi, valilikten açıklama geldi
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ETİKETLER
#afad
#Kayseri Şeker
#Turhal Şeker Fabrikası
#Tokat Valisi Abdullah Köklü
#Sivas Numune Hastanesi
#Gündem
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